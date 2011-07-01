Разработать дизайн 1 страницы сайта.

Необходимо создать уникальный дизайн главной страницы магазина в векторе с технологией полупрозрачных элементов управления,рамок и т.д , в магазине будет продаваться один товар-детская игрушка.

Дизайн должен быть полностью уникальным..

И вот что еще - нужен креативный дизайнер, у меня есть наброски, где что должно находится но я понимаю что этого очень мало,сухо!!!!

Сайт который мне нравиться.

http://ionicwhite.com.ua/#home

оплата: приватбанк

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