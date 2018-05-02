Разработать дизайн

Дизайн сайтовЗавершен11 заявок219 просмотров
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на билете должен быть -  номер тиражаномер билетаназвание лотореи (их всего 3 штуки)шрих коди время  проведения тиражаоплата только яндекс кошелек

6 лет назад
ivan-egorov-88
Иван 
35 летКипр
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Burchalische
Максим 
26 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-1)
6 лет назад
$20
2 дня
Второй раз работаем, все супер! Будем работать еще
Все как всагда хорошо, и вовремя.