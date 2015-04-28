Разработать дизайн для доски объявлений!

Нужно видоизменить дизайн доски объявлений под современный стиль. Сейчас он выглядит так http://neon.metateg.pro/index.php. Расположение менять не нужно, только прорисовка и цвета. Но если будут предложения готов выслушать. Доска объявлений будет направлена на работу со всеми популярными социальными сетями и группами в них.

Работаю по такой схеме:

1. Вы показываете мне дизайн главной страницы. Если мне нравиться я плачу предоплату и Вы разрабатываете остальные страницы:

-каталог объявлений

-страница объявления

-страница зарегистрированного пользователя

- и еще может страницы 2-3