Требуется команда веб-дизайнеров для редизайна сайта инвестиционного проекта Cashox. Необходим индивидуальный дизайн с акцентом на современный UI/UX, включая анимацию и параллакс. Основная задача - разработка сайта с нуля, ориентированного на инвестиционную программу HYIP.
Разработать дизайн для карточки товара для WB/ozon
Магазину интим-товаров требуется дизайнер для оформления карточек товара (интим-игрушек). Одна карточка состоит из 4 изображений (главная, утп, инфографика, анонимность доставки).
Сейчас смотрю портфолио, выбираю одного исполнителя и смотрю, какой дизайн он мне сделает.
Хочу увидеть только (ВНИМАНИЕ!) главное изображение (Не всю карточку), если работа мне понравится, то доделаем карточку и перейдём к другим товарам.
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