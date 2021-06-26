Разработать дизайн для карточки товара для WB/ozon

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт18 заявок909 просмотров

Магазину интим-товаров требуется дизайнер для оформления карточек товара (интим-игрушек). Одна карточка состоит из 4 изображений (главная, утп, инфографика, анонимность доставки).

Сейчас смотрю портфолио, выбираю одного исполнителя и смотрю, какой дизайн он мне сделает.

Хочу увидеть только (ВНИМАНИЕ!) главное изображение (Не всю карточку), если работа мне понравится, то доделаем карточку и перейдём к другим товарам.

4 года назад
guest_16247292776552
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Анна
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Максим
 
24 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Наталья
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Анна
 
34 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Иван
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Маргарита
 
24 года
5 лет в сервисе
Была
2 года назад
2 отзыва
4 года назад
Ксения
 
31 год
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 часа назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Карина
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
3 года назад
5 отзывов
4 года назад
Миша
 
40 лет
4 года в сервисе
Был
год назад
24 отзыва
4 года назад
Анастасия
 
27 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
3 отзыва
4 года назад
Владимир
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
4 года назад
Валерия
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
18 отзывов
4 года назад
Роман
 
21 год
7 лет в сервисе
Был
день назад
42 отзыва
4 года назад
ТОП-10
Дизайн сайтов
Валерия
 
30 лет
4 года в сервисе
Была
9 месяцев назад
77 отзывов(-2)
4 года назад
Роман
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
20 отзывов
4 года назад
Илья
 
40 лет
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва
4 года назад
Юлия
 
26 лет
4 года в сервисе
Была
2 года назад
20 отзывов
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Редизайн сайта проекта Cashox

    $2500

    Требуется команда веб-дизайнеров для редизайна сайта инвестиционного проекта Cashox. Необходим индивидуальный дизайн с акцентом на современный UI/UX, включая анимацию и параллакс. Основная задача - разработка сайта с нуля, ориентированного на инвестиционную программу HYIP.

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн сайта

    Требуется разработка оригинального дизайна сайта, ориентированного на работу в Греции. Необходимо учесть современные тренды и креативные решения. Ожидаются качественные визуальные и функциональные элементы, которые привлекут внимание пользователей.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн и разработка сайта

    Требуется создать дизайн и разработать сайт для новой компании, используя предоставленный пример в качестве основы. Ожидается подробная проработка элементов и структуры сайта.

    Дизайн сайтов83 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн одностраничного сайта

    Требуется разработка дизайна одностраничного сайта, ориентированного на визу в Грецию. Сайт должен включать возможность регистрации на визу и может быть создан с использованием конструкторов, таких как Тильда. Укажите стоимость и сроки выполнения.

    Tilda
    Дизайн сайтов51 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн интернет-магазина

    Требуется разработка дизайна для интернет-магазина смартфонов, включающего 5 страниц: главная, категория, подкатегория, товар и корзина с оформлением заказа. Ожидается стиль, схожий с сайтом Apple. Портфолио интернет-магазинов обязательно. Укажите сроки и стоимость проекта, а также используемые инструменты (Figma или Photoshop).

    Figma
    Дизайн сайтов61 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Дизайн образовательный платформы

    Требуется разработать дизайн для образовательной платформы, следуя предоставленному шаблону. Вся необходимая информация и требования указаны в приложенном техническом задании. Основное внимание уделить функциональности и удобству использования.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн посадочной страницы

    Требуется разработать макет дизайна посадочной страницы для услуги усиления мобильного сигнала. Необходимо учесть все детали и особенности, которые будут обсуждены в переписке.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Дизайн посадочной страницы

    Требуется спроектировать посадочную страницу для текущего сайта, включающую разделы о компании, преимущества, отзывы, калькулятор и квиз. Необходимо обеспечить удобную навигацию и визуально привлекательный дизайн.

    Дизайн сайтов57 заявок
    Закрыт
    4 года назад