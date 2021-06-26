Магазину интим-товаров требуется дизайнер для оформления карточек товара (интим-игрушек). Одна карточка состоит из 4 изображений (главная, утп, инфографика, анонимность доставки).

Сейчас смотрю портфолио, выбираю одного исполнителя и смотрю, какой дизайн он мне сделает.

Хочу увидеть только (ВНИМАНИЕ!) главное изображение (Не всю карточку), если работа мне понравится, то доделаем карточку и перейдём к другим товарам.