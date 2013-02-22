Разработать дизайн для сайта

Нужен шикарный дизайн для приложения http://vk.com/moodr Требуется сделать полный редизайн того, что есть в приложении, а так же добавить несколько новых ключевых элементов (об этом поговорим с выбранным исполнителем). Стилизация дизайна должна будет совершенно отличаться от ...