Требуется разработка дизайна лендинга, включающего две посадочные страницы и страницу для текстов. Тематика adult. Все материалы (тексты, логотипы, структура) предоставлены. Дизайн нужен в Figma, без вёрстки. Сроки выполнения - срочно.
Разработать дизайн для сайта каталога
ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1nNfQyxWgDcgqDS5awnCG22Ggy-7AgDk4/edit?usp=sharing&ouid=109428687775570144281&rtpof=true&sd=true
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт2 месяца назад
- $30
Требуется разработать дизайн двух веб-страничек с соотношением 16:9 и 4:3. В качестве референса предоставлена первая страничка. Задача должна быть выполнена сегодня.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Требуется разработка дизайна лендинга из 6 блоков, включая квиз и форму. Необходимы два макета: для десктопной и мобильной версии. Верстка не требуется.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт2 месяца назад
Требуется веб-дизайнер для разработки сайта на платформе Тильда. Сайт будет включать 15 страниц с акцентом на креативный и современный подход к дизайну. Ожидается, что дизайнер предложит идеи и реализует их в соответствии с требованиями заказчика.Закрыт2 месяца назад
- $20
Требуется разработать одну страничку в Figma на основе предоставленных материалов. Все изображения будут предоставлены, задача заключается только в сборке без необходимости адаптивной верстки.Дизайн сайтов2 исполнителяЗавершен3 месяца назад
В агентство требуется дизайнер для разработки прототипов и лендингов. Необходимо предоставить примеры выполненных работ и стоимость услуг. Ищем профессионала с опытом в создании эффективных дизайнов сайтов.Закрыт2 месяца назад
Агентство ищет дизайнера для проектной работы по созданию стильных сайтов на платформе Тильда. Работа по готовым текстовым заданиям с обязательным соблюдением дедлайнов. Подходит как для начинающих, так и для опытных дизайнеров, которые хотят пополнить свое портфолио.Закрыт2 месяца назад
Требуется разработка многостраничного сайта для нового проекта, а также создание email шаблонов. Ожидается простой дизайн без перегруза изображениями, предпочтение отдается иллюстрациям. Важно указать доступное время для работы, ссылку на портфолио и стоимость работы в час.Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $2000
Необходимо разработать многостраничную тему для WordPress, посвященную фильмам и сериалам. Внимание к дизайну и функциональности. Дополнительные требования указаны в техническом задании.Закрыт2 месяца назад
Требуется разработка уникального дизайна для сайта, который будет соответствовать современным требованиям и удобству пользователей. Важно учитывать адаптивность и визуальную привлекательность интерфейса.Закрыт2 месяца назад