Разработать дизайн главной страницы сайта

$300
Дизайн сайтовЗавершен1 заявка95 просмотров
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Нужно разработать дизайн главной.  Подробное ТЗ и прототип отправлены по телеграму, все обсудили

2 года назад
dagell
Лиза 
25 летУкраина
2 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$300
5 дней
Первый раз обратилась к Алексею и не ошиблась. Результат отличный, взаимодействие легкое и приятное! Стильно, качественно, в срок и главное внимательно ко всем хотелкам. Теперь все дизайны только у него!=)
С Лизой очень комфортно работать! Всегда на связи, приятная в общении, да еще и проект интересный! Прям страйк)) Всем рекомендую! 🚀