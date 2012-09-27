Разработать дизайн интерфейсов интернет-сервиса

Требуется создать ряд интерфейсов для онлайн-сервиса (10 основных + 10-15 промежуточных). Для каждого интерфейса есть блочный прототип и ТЗ.

Интерфейс должен быть интуитивно понятным. Главное в интерфейсах структура, а не украшения. Приветствуются любые советы по его улучшению (даже если это будет отходить от основного ТЗ).

В заявках хочу видеть стоимость и сроки на примере интерфейса из вложения, а также ссылки на ваши работы из портфолио, максимально приближенные к поставленной задаче.

Пояснения к интерфейсу:

* Зелёной рамкой выделено видео или фото по умолчанию.

* Жёлтый кружок со знаком вопроса — подсказка в тултипе.

* Кнопки внизу могут быть как активными, так и неактивными (в зависимости от ситуации).

Огромным плюсом будут:

* Замечания и идеи по улучшению этого интерфейса.

* Набросок этого интерфейса в вашем исполнении.

* Наличие у исполнителя ИП или юр.лица.