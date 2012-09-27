Хочу чтобы сделали psd из этого дизайна: http://templates.entheosweb.com/template_number/31400/31447.swf конкретно должно быть 4-5 слоя с шариками, которые летают (разных полутонов): Этот парень с девушкой с ленточкой красной, как появляется на ...
Разработать дизайн интерфейсов интернет-сервиса
Требуется создать ряд интерфейсов для онлайн-сервиса (10 основных + 10-15 промежуточных). Для каждого интерфейса есть блочный прототип и ТЗ.
Интерфейс должен быть интуитивно понятным. Главное в интерфейсах структура, а не украшения. Приветствуются любые советы по его улучшению (даже если это будет отходить от основного ТЗ).
В заявках хочу видеть стоимость и сроки на примере интерфейса из вложения, а также ссылки на ваши работы из портфолио, максимально приближенные к поставленной задаче.
Пояснения к интерфейсу:
* Зелёной рамкой выделено видео или фото по умолчанию.
* Жёлтый кружок со знаком вопроса — подсказка в тултипе.
* Кнопки внизу могут быть как активными, так и неактивными (в зависимости от ситуации).
Огромным плюсом будут:
* Замечания и идеи по улучшению этого интерфейса.
* Набросок этого интерфейса в вашем исполнении.
* Наличие у исполнителя ИП или юр.лица.
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