Разработать Дизайн Landing-page

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Завершен1 заявка115 просмотров

Разработать Дизайн Landing-page для студии дизайна интерьеров.

Задание выложено в Trello.com на [email protected]

11 лет назад
cma4soft
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$200
2 дня
Сделала все как надо и во время!
Большое спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

tesoro-studio
Татьяна 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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