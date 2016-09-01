Разработать дизайн лендинга

У Алексея много положительных отзывов, но эффект от выполненной работы я просто не ожидал. Дизайн был выполнен настолько великолепно, что минут 15 я просто не мог оторваться от экрана. Все элементы находились именно на своем месте, возникало ощущение полной гармонии. А вся работа вместе с адаптивом была выполнена всего за 3 дня. Невероятно!