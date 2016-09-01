Разработать дизайн лендинга

Доброго времени суток. Какие цели необходимо достигнуть: 1. Улучшенный дизайн, вызывающий доверие и соответствующий статусу компании (крупный надежный сайт). 2. Улучшено удобство пользования сайта и считывания/восприятия информации с целью более простого для посетителя сайта нахождения необходимой ему информации ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать дизайн лендинга на промышленную товарную группу, для которой продвижение лендингами -очень не типично.
Дизайн для такого лендинга может быть только эксклюзивным и потребует от дизайнера понимания специфики.
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