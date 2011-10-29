Разработать дизайн промо сайта.

Необходимо разработать дизайн Промо сайт\ магазин с уникальным логотипом,количество разработанных страниц - главная и до 5 внутренних на основе главной, на сайте будет продаваться одна позиция товара, на базе первичного дизайна необходимо будет сделать еще 2 промо сайта – структура, размещение елементов управления , все 1:1, просто необходимо будет поменять угловой фон , ну возможно понадобиться внести какие-то мелкие корректировки. В логотипе должно быть немного флеша...

Дизайн должен быть абсолютно уникальным, никаких дизайнов на подобие существующих платных или бесплатных шаблонов , большинство элементов управления должны быть отрисованы с «0» , плагит минимизировать по максимуму.

По поводу требования к выполнению данной задачи, работа должна быть качественной, некоторые элементы управления ( иконки) должны быть объемными в 3д по максимуму реалистичными, чтобы создавалось такое впечатление что элемент не нарисован, а лежит в нужном месте.

И вот что еще, требуется креативный исполнитель со своим мнением, важно чтобы от него звучали также советы, рекомендации..

сроки, до 7 дней....

Оплата:

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