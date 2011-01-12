Разработать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт14 заявок513 просмотров

Здравствуйте!

Нужно разработать дизайн благотворительной организации помощи бездомным животным!

Проект благотворительный!

Откликнитесь те кто сможет уделить время для помощи в разработке дизайна!

Кто любит животных и желает им помочь пишите в личку или в ICQ!

Спасибо!

14 лет назад
markus-shmidt
Шмидт 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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