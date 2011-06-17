Разработать дизайн сайта

Художник выполнил дизайн сайта, который невозможно сверстать. Он в аттаче. Необходимо поправить существующий дизайн для того, чтобы его можно было сверстать, или даже нарисовать заново. Требуется сохранить "глубину" дизайна (3D-эффект) и фирменный стиль.