Разработать дизайн сайта

Необходимо нарисовать дизайн сайта на подобие http://wm.com с небольшими изменениями. В процессе нужно будет сделать несколько вариантов до полного согласования макета.

ТЗ составлено, оплата WM после согласования финального варианта, перед получением макета в формате *.PSD