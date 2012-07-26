Разработать дизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен38 заявок243 просмотра

Необходимо нарисовать дизайн сайта на подобие http://wm.com с небольшими изменениями. В процессе нужно будет сделать несколько вариантов до полного согласования макета.

ТЗ составлено, оплата WM после согласования финального варианта, перед получением макета в формате *.PSD

13 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад
$75
1 день
Отличная работа, грамотное выполнение нужных доработок в процессе работы.
Отличный заказчик! С Антоном приятно работать, чёткие задачи, быстрое утверждение, мгновенные оплаты! +10 :)

Заявки фрилансеров

phoenixbig
Виктор 
43 года
16 лет в сервисе
Был
11 дней назад
13 лет назад

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