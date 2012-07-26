Требуется сделать дизайн сайта для фирмы ремонтно-отделочных услуг. Планируемый движок — Wordpress. Фиксированная ширина 1200. Требуется разработать дизайн главной и внутренней страниц. На главной будет основная навигация, слайдер больших картинок ...
Разработать дизайн сайта
Необходимо нарисовать дизайн сайта на подобие http://wm.com с небольшими изменениями. В процессе нужно будет сделать несколько вариантов до полного согласования макета.
ТЗ составлено, оплата WM после согласования финального варианта, перед получением макета в формате *.PSD
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