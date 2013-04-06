Разработать дизайн сайта

Здравствуйте.

Есть сайт http://rivirs.net, нужно разработать дизайн этого проекта. Проект будет переделан по обмену посетителями.

Нужно придумать простой дизайн и в тоже время солидный. Иллюстрации можно будет использовать для объяснения работы проекта.

Нужно придумать логотип, который отражал бы суть проекта.