Разработать дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки259 просмотров

Нужно разработать дизайн сайта по тематике сервисный центр по ремонт принтеров, компьютеров, мониторов, ноутбуков, заправке картриджей и т.д. Название сайта Наш мастер, сайт работает на движке ShopCMS, разработать нужно шапку и оформление блочков, логотип и дополнительные материалы прикреплены.

12 лет назад
Igor1407
Игорь 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров