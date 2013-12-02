Разработать дизайн сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка126 просмотров

Тематика сайта — установка и ремонт душевых кабин, гидромассажных боксов и ванн, запчасти, комплектующие для душевых кабин.

11 лет назад
megalopolis
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад
$120
3 дня
Отличная работа! Все выполнено качественно и в срок, спасибо!
Четкое тз, адекватные корректировки, оперативная связь, с оплатой также без пробем. Отличный заказчик, мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

slf1986
Елена 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
11 лет назад

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