Имееются макеты страниц сайта, сработанные под разрешение экрана 1180 пикселей. Необходимо ужать перекомпоновкой блоков или еще каким-то образом, до разрешения 980 пикселей. Пример одной из страниц прилагается.
Разработать дизайн сайта + выполнить html-нарезку
Необходимо разработать дизайн сайта.
Функциональность – электронная коммерция (интернет-магазин) + социальная сеть, тематика – подарки.
Требуется разработка дизайна для первой, рабочей (не production) версии сайта.
Пожелания по дизайну – простота, свежесть, легкость.
Бюджет $300-$400.
Также необходимо будет выполнить html-нарезку.
Принимаю резюме непосредственно от кандидатов.
Заявки фрилансеров
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