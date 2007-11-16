Разработать и сверстать дизайн страницы

Нужен легки дизайн для сайта с видеороликами. Фактически можно сказать отсутствие дизайна, простенько надо и со вскусом. Цветовая гамма оранжевая, светлый воздушный цвет.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать дизайн внутренней страницы сайта а также сверстать этот дизайн.
Дабы всё было понятно с самого начала, вот сам сайт : www.webo2.eu а вот пример внутренней страницы которую нужно « создать » :
http://www.webo2.eu/show_proposal_details.php?proposal_id=11
Эта страница должна будет содержать следующие элементы :
1. шапка (включает лого, слоган, выбор языка а также оформленна в цветовой гамме всего сайта + какие либо элементы передающие общий фон сайта)
2. меню (то же самое что и на других страницах)
3. информационная строка по типу : « Вы находитесь : Наши предложенияПредложение номер 1 »
4. Заголовок комерческого предложения
5. Рядом с заголовком должны быть расположенны иконки следующих функциональностей :
- распечатать
- сохранить в формате pdf
- увеличить шрифт страницы
- уменьшить шрифт страницы
6. Текст комерческого предложения
7. Под текстом должна находится контакт-форма (по типу : « Если вы заинтересовались нашим предложением, введите ваше имя, телефон, емэйл, коментарии/вопросы и наш консультант свяжется с вами)
8. Низ – на ваше усмотрение/воображение
---
Учитывая что на данной странице будет возможность увеличивать/уменьшать шрифт, нужно будет определить в css файле размеры для :
Заголовок 1
Заголовок 2
Заголовок 3
Текст
Ссылка
для всех трех вариантов (нормальный, большой, маленький).
Очень важно чтобы страница была легкая, поэтому графические элементы должны быть очень легкими или их вообще не должно быть, на ваше усмотрение.
Самое главное в этой странице это легкая, приятная и доступная читаемость текста.
Шапка страницы должна тянутся во весь экран, однако ширина текстового блока должна быть четко определенна.
Я думаю многие из вас уже делали подобные страницы, поэтому дайте мне ссылки на ваши работы подобного типа и таким образом мы быстрее решим вопрос :о)
Также я открыт по поводу предложений о улучшении, добавление чего-либо на данной странице что улучшит читаемость и представление текста.
В ожидании ваших предложений, желаю вам хорошего дня.
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