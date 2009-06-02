Разработать и сверстать шаблон дизайна для DLE

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок218 просмотров

Необходимо разработать и сверстать шаблон дизайна для DLE + добавить необходимые хаки в работу скрипта.

DLE
16 лет назад
DeltaFan
Роман 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн сайта

    $250

    Компания, занимается сетями, прокладкой кабелей, настройкой оборудования. Указывайте цену и сроки, а также ссылки на ваши подобные проекты в портфолио. Пример в приложении. Подробности при переписке.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Сделать "шапку" для сайта

    $10

    Нужно сделать шапку для сайта. Скрин сайта прилагается. Размер шапки - Высота - 126 пикселей (ни больше, ни меньше) Длина - от 535 до 750 пикселей. Тематика сайта - развлекательный портал, ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Нарисовать рекламную страничку для курсов маникюра

    $10

    1. Сделать приятное графическое оформление странички в теме Маникюра (ногти, улыбки, мода...) 2. Нарисовать скин для DVD-курса (коробка+диск) 3. Добавить тексты - описания (уже готовы) в соответсвующих тонах/фонтах

    Дизайн сайтов2 исполнителя
    Завершен
    16 лет назад

  • Дизайн для веб-студии

    Всем доброго времени суток! И так вторая попытка сделать дизайн. Посмотрели портфель, работы понравились....но на выходе получилось далеко не то, чего мы ожидали. Заплатили исполнителю, куда же деваться он же потратил время. ...

    Дизайн сайтов65 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Сделать красивый и легкий дизайн

    $50

    Имеется сайт http://www.bestchange.info/ 1.Разработать авторские лого, главный баннер и фавикон (предоставить несколько вариантов на выбор).Стиль:строгий, деловой, связан с деньгами. Гамма спокойная, но чтобы запоминалась. 2.Надо сделать некоторые изменения в интерфейсе. 2.1.Переверстать главную ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад