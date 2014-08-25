Разработать концепт сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт4 заявки641 просмотр
#1$100

Требуется концепт (первая страница + страница товара) сайта по продаже швейных машин.

Требования:

Простой, современный, легкий, "информационный" дизайн.

Не нужны огромные перегруженные шапки сайта, большие банеры/слайдеры.

Вложением проект размещения информационных блоков сайта, логотип.

Основной цвет, фон сайта - светлый (белый, светло-серый, бежевый).

Дополнительные цвета: синий, красный/оранжевый (под логотип).

Выбранная работа оплачивается в течение следующего дня.

По договоренности - дальнейшая работа над другими страницами сайта, за отдельную плату.

11 лет назад
In-si
Ирина 
50 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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