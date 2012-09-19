Необходимо качественно нарисовать фон для сайта (с резинкой). Ландшафтный пейзаж с горами, лесом и деревянными домиками. Бюджет - 150 у.е. Оплата по факту.
Разработать макеты внутренних страниц сайта
Необходимо разработать макеты внутренних страниц сайта. Исходник PSD главной страницы будет предоставлен.
Подробности в icq: 484-664-092
Оплата вебмани.
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