Здравствуйте. Необходимо разработать прототип для сервиса, техническое задание будет.

Сразу хочу отметить что корректировки и исправления по результатам работы скорее всего будут, так что прошу это учитывать (оплата случае внесения исправлений по желанию заказчика, будет почасовая).

От вас примеры, описание услуги и стоимость.

От меня тз и участливость, на связи 18/7.

Определяюсь до 31го.