Разработать шаблон сайта (joomla)

$50
Дизайн сайтовЗакрыт12 заявок171 просмотр
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Описание: сайт фирмы, которая занимается торговлей гаражными и промышленными воротами, товар от http://www.hoermann.com/com/en/ (http://www.hormann.com.ru/ru/ru/).

Возможна адаптация существующего шаблона.

Период разработки: 2-3 дня.

19.12.07 Дополнение:

1. Уточняю, что http://www.hormann.com.ru/ru/ru/ - не наш сайт, как пример русская версия поставщика.

2. Под адаптацией существующего имеется ввиду существующие коллекционные шаблоны для Joomla, которые можно адаптировать под наши цели

Как результат работы мы хотим получить шаблон под движок joomla. Допускается использование существующих шаблонов, например с templatemonster.com

Joomla
16 лет назад
leviks
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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