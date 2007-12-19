Разработать шаблон сайта (joomla)

Описание: сайт фирмы, которая занимается торговлей гаражными и промышленными воротами, товар от http://www.hoermann.com/com/en/ (http://www.hormann.com.ru/ru/ru/).

Возможна адаптация существующего шаблона.

Период разработки: 2-3 дня.

19.12.07 Дополнение:

1. Уточняю, что http://www.hormann.com.ru/ru/ru/ - не наш сайт, как пример русская версия поставщика.

2. Под адаптацией существующего имеется ввиду существующие коллекционные шаблоны для Joomla, которые можно адаптировать под наши цели

Как результат работы мы хотим получить шаблон под движок joomla. Допускается использование существующих шаблонов, например с templatemonster.com