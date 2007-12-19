Разработать шаблон сайта (joomla)

Существует некий сайт
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Описание: сайт фирмы, которая занимается торговлей гаражными и промышленными воротами, товар от http://www.hoermann.com/com/en/ (http://www.hormann.com.ru/ru/ru/).
Возможна адаптация существующего шаблона.
Период разработки: 2-3 дня.
19.12.07 Дополнение:
1. Уточняю, что http://www.hormann.com.ru/ru/ru/ - не наш сайт, как пример русская версия поставщика.
2. Под адаптацией существующего имеется ввиду существующие коллекционные шаблоны для Joomla, которые можно адаптировать под наши цели
Как результат работы мы хотим получить шаблон под движок joomla. Допускается использование существующих шаблонов, например с templatemonster.com
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