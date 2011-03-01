Разработчик шаблонов для Joomla

Головні таски – прототипування, графічний дизайн (підготовка інтерфейсу користувача, ідентифікація елементів, презентації). Розробка інтерфейсу користувача – створення HTML, CSS, Javascript/jQuery. Оптимізація UI usability. Проведення usability tests. Проект на рік та більше, full time зайнятість. Оплата від ...
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Ищу скинмейкера для сайтов на основе Joomla. Дизайн требуется в основном несложный (плюс часто клиент рисует дизайн сам!), главное - организовать валидную кроссбраузерную верстку.
Требования к соискателю:
1. Базовые навыки по дизайну.
2. Знания css.
3. Ответственность и порядочность.
Присылайте предложения на: [email protected]
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