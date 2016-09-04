Разработка адаптивного сайта (дизайна)

Дизайн сайтовЗакрыт19 заявок173 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые исполнители.

Нужно разработать дизайн на основе прототипов.

Компания в сфере услуг (предоставления услуг). 

Есть ряд сайтов которые симпатичны, нужен человек которому выгружу всё что я вижу и как вижу , обсудить и постепенно рисовать обсуждая верное представление того что нужно в работе.

Обязательное условие профессионализм в области создания адаптивного дизайна (учитывая все тонкости).

Бюджет обсуждаем, главное качественное предоставление услуг.

7 лет назад
flagmanrussia
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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