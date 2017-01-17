Разработка бренд-дизайна

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт7 заявок129 просмотров

Здравствуйте,

необходимо разработать бренд-дизайн для компании, которая занимается импортом. Текущему логотипу и сайту компании исполняется десяток лет, в связи с чем необходимо обновление визуальных составляющих бренда. Ссылку на сайт и логотип скину в личные сообщения.

Что необходимо разработать:

-Корпоративные цвета, и/или узоры

-Логотип компании (эмблема+текст)

-Визитные карточки

-Пустой бланк для документов

-Бренд-бук

Прошу указывать ссылки на примеры корпоративного бренд-дизайна в ваших портфолио

Заранее благодарю :)

8 лет назад
Ulenspy
42 года
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • HTML Редизайн сайта/верстки

    Есть готовый рабочий проект с промокодами. пример сайта https://www.promokod.ru нужно сделать его копию посредством уникализации цветовой гаммы/стилей с помощью bootstrap шаблона. Функционально все блоки остаются 1:1 меняем только цветовое решение и уникализируем CSS/HTML. ...

    BootstrapCSSHTML
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Графический симулятор для выбора цвета ногтей

    Добрый день, Для домашней странички студии по наращиванию ногтей требуется сделать симулятор для выбора цвета.  Примерно такой https://www.opi.com/nail-studio#nl=80&amp;st=32&amp;p=NLN54#FIzrsgx3J8UWFkwQ.97, В качестве параметров - цвет кожи, длина ногтей, и оттенки цветных гелей. Всего ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Оформить таблицу

    В статье https://goo.gl/Q0J07m , нужно переработать таблицу с ценами http://joxi.ru/5mdM1lXfkkvG72 Таблица - один из ключевых пунктов статьи, должна быть более яркой и легко воспринимаемой. Сейчас она кажется разбитой ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта trustedpmdealers.com

    Добрый день, Некоторое время назад у нас появилась необходимость сделать полный редизайн сайта trustedpmdealers.com. Нам нужно, чтобы дизайн был современным, лаконичным, удобным в использовании. Сайт ...

    Дизайн сайтов32 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта по продаже напольного покрытия

    Привет всем. Необходимо сделать дизайн сайта магазина по продаже напольного покрытия.   Хотим видеть набросок дизайна главной страницы и страницы карточки товара. Соответствующее ТЗ прикрепляем к этому проекту. По ...

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн Landing Page и баннеры с триггерными заголовками FB, VK, Insta

    Нужен дизайнер, который будет -  1 - рисовать Landing Page, страницы сайта 2 - Рисовать баннеры с триггерным заголовком для Facebook, VK, Instagram Объем работы большой, поэтому приветствуются также команды ...

    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн лендинга

    Тематика : освоение удаленной работы (минималистский, без сложных теней и прозрачностей) Сроки: до 19.01.2017 21:00 МСК Стоимость: 2 500 руб Приоритет фрилансерам, работавшим в подобной стилистике Прикрепляйте примеры своих ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта

    Есть сайт такого плана http://prntscr.com/dwrgej  Нужна разработка дизайна (главной страницы) Дизайн простой, но должен передавать определенное настроение плюс баннер на слайдер Прошу указать цену

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Web-дизайн

    Необходимо нарисовать дизайн лендинга Тематика : освоение удаленной работы (минималистский, без сложных теней и прозрачностей) Сроки: до 19.01.2017 21:00 МСК Стоимость: 2 500 руб Приоритет фрилансерам, работавшим в подобной ...

    Дизайн сайтов10 заявок
    Закрыт
    8 лет назад