Разработка Дизайн Лендинга по готовой структуре

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок201 просмотр

Разработка Дизайн Лендинга по готовой структуре есть каталог продукций и техническое задание блоки и расположение  сроки 2 дня на разработку бюджет 4500 рублей 

Работа по схеме:  

выполняете задачи --> утверждение/правки --> вносите исправления --> оплата  

(если есть сомнения – см. мои отзывы (+566 отзывов), я дорожу репутацией)  

Требования по коммуникации

1. Во время работы над проектом исполнитель обязуется быть на связи с 10:00 до 20:00 Московское Время

2. Отвечать на вопросы в течении 15 минут.

3. Ежедневный отчет о проделанной работе и о планах на последующие дни.

4. В случае незапланированных действий сообщать в чат, все мы люди.

5. Если дата сдачи сдвигается по вине исполнителя, каждый день оценивается в 5% от обшего бюджета проекта и изымается из  гонорара исполнителя.

6. Вся переписка проходит в Skype или  через email.

8 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$70
2 дня
Супер исполнитель советую всем очень качественно быстро и в сроки спасибо огромное рекомендую!
Спасибо Антону за проект, рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

onoprienko
Максим 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад