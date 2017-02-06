Требуется написать привлекательный маркетинг-текст для инженерно-строительной компании для продвижения продукта среди архитекторов и дизайнеров интерьеров.
Разработка Дизайн Лендинга по готовой структуре
Разработка Дизайн Лендинга по готовой структуре есть каталог продукций и техническое задание блоки и расположение сроки 2 дня на разработку бюджет 4500 рублей
Работа по схеме:
выполняете задачи --> утверждение/правки --> вносите исправления --> оплата
(если есть сомнения – см. мои отзывы (+566 отзывов), я дорожу репутацией)
Требования по коммуникации
1. Во время работы над проектом исполнитель обязуется быть на связи с 10:00 до 20:00 Московское Время
2. Отвечать на вопросы в течении 15 минут.
3. Ежедневный отчет о проделанной работе и о планах на последующие дни.
4. В случае незапланированных действий сообщать в чат, все мы люди.
5. Если дата сдачи сдвигается по вине исполнителя, каждый день оценивается в 5% от обшего бюджета проекта и изымается из гонорара исполнителя.
6. Вся переписка проходит в Skype или через email.
Выбранный исполнитель
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