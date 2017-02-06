Разработка Дизайн Лендинга по готовой структуре есть каталог продукций и техническое задание блоки и расположение сроки 2 дня на разработку бюджет 4500 рублей

Работа по схеме:

выполняете задачи --> утверждение/правки --> вносите исправления --> оплата

(если есть сомнения – см. мои отзывы (+566 отзывов), я дорожу репутацией)

Требования по коммуникации

1. Во время работы над проектом исполнитель обязуется быть на связи с 10:00 до 20:00 Московское Время

2. Отвечать на вопросы в течении 15 минут.

3. Ежедневный отчет о проделанной работе и о планах на последующие дни.

4. В случае незапланированных действий сообщать в чат, все мы люди.

5. Если дата сдачи сдвигается по вине исполнителя, каждый день оценивается в 5% от обшего бюджета проекта и изымается из гонорара исполнителя.

6. Вся переписка проходит в Skype или через email.