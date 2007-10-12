Разработка дизайн-макета для блога

Дизайн сайтовЗакрыт22 заявки224 просмотра
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Разработка дизайн-макета для блога который будет работать на Wordpress. Нужна работа на примере webmilk.ru,

просьба указывайте конкретные примеры в портфолио.

16 лет назад
miranix
40 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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