Есть проект www.crewplanet.eu. В нем производится поиск и управление морскими экипажами. Представьте просто базу данных CV моряков, а также работодателей, которые копаются в этой базе и делают заметки о моряках на полях. ...
Разработка дизайн-макета сайта компании
На сегодняшний день у компании 2 сайта по разной продукции. Собираемся их объединить в один.Для этого необходимо разработать дизайн макета сайта. Важно, чтобы дизайнер был знаком с требованиями яндекса по юзабилити. Важно, чтобы сайт был креативным и удобным для пользователя. Логотип остается старым, все остальное предлагаете вы. Сайт будет объединять следующую продукцию: туалетные перегородки, офисные перегородки, столешницы из искусственного камня, панели для стеновой отделки, подоконники из искусственного камня. Ваши условия и сроки. Просьба новичков не беспокоить!
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