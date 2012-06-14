Разработка дизайн-макета сайта компании

На сегодняшний день у компании 2 сайта по разной продукции. Собираемся их объединить в один.Для этого необходимо разработать дизайн макета сайта. Важно, чтобы дизайнер был знаком с требованиями яндекса по юзабилити. Важно, чтобы сайт был креативным и удобным для пользователя. Логотип остается старым, все остальное предлагаете вы. Сайт будет объединять следующую продукцию: туалетные перегородки, офисные перегородки, столешницы из искусственного камня, панели для стеновой отделки, подоконники из искусственного камня. Ваши условия и сроки. Просьба новичков не беспокоить!