Разработка дизайна

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка81 просмотр

Разработка дизайна

Персональный проект для Ильи. Подробности в лс.

8 лет назад
SergAgency
Сергей 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$200
14 дней
Очередной проект - все отлично! Будем работать и дальше. Спасибо! :)
От сотрудничества у меня только позитивные воспоминания) Спасибо за интересный проект, все круто!

Заявки фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад