Разработка дизайна для 2 сайтов

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка169 просмотров
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Нужно разработать дизайн для 2 сайтов.

Подробности в ТЗ.

8 лет назад
satask
Андрей 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$1540
21 день
Хочу выразить благодарность Алексею за качественно выполненную работу. Алексей всегда на связи и оперативно вносит правки. Также порадовала скорость работы. Одним словом, я доволен сотрудничеством с Алексеем. Буду обращаться ещё!
Очень понравилось работать с Андреем! Такого подробного «на все случаи жизни» ТЗ ни разу не встречал :) Приятный в общении заказчик с моментальной оплатой. С удовольствием посотрудничаю еще.
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