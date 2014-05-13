Разработка дизайна для 2х веб сайтов

Необходимо разработать страницу для благотворительного фонда. Лендинг должен быть креативный и интересный по типу тех, что публикуются в Рейтинге Рунета. Дизайнеры, которые делают лендинги в стиле бизнес молодости не подходят. Также не рассматриваю исполнителей без отзывов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо разработать дизайн макеты для 2х веб сайтов.
- Похожие заказы
- Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт9 лет назад
Приветствую уважаемые дизайнеры. Требуется легкий редизайн портала http://clixi.ru/~Ky8v1ytPTUnJzEvXK00EAA Указывайте средние цены а также контакты, заказчик будет выбирать среди всех подавших заявки, так что попрошу в личку не писать. Спасибо.Закрыт9 лет назад
- $200
Нужно разработать дизайн для сайта. Один раз уже главную страницу разрабатывали,дизайн должен быть примерно похожим. Прототипы и дизайн страницы прикрепила.Завершен10 лет назад
- $100
Сайт каталог лабораторного оборудования. ТЗ приложено файлом. Более развернутая информация после выбора исполнителя.Завершен10 лет назад
Нужен бюджетный дизайн главной страницы сайта стоматологии. Предлагайте ваши цены и сроки выполнения работы. Дизайн должен быть похож на это: www.profclinic-arbat.ru/ С выбранным исполнителем обсудим подробно. Еще раз прошу обратить внимание, главное цена.Закрыт10 лет назад
- $50
Изменить шапку, изменить номера, легкий ре-дизайн, скрыть/добавить разделыДизайн сайтов19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно разработать макет/дизайн сайта экспедиторской компании в сфере грузоперевозок, как вариант в монохромном исполнении, в стиле чертежей и картинки рисованные (как будь-то ручкой или карандашом)Дизайн сайтов48 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
примерно 10-14 экранов при 1024х768 текстовые материалы есть нужны иконки под тезисы в текстах диаграмма по одному из блоков дизайн и верстка в целом стандартный лендинг с формами и т.д. схематический макет естьДизайн сайтов13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Лаконичный, светлый, современный дизайн. Чистый. Важно юзабилити, интуитивность, четкость «интерфейсов». Проект: каталог, «магазин» событий. Две-три страницы (небольшие различия). Полное тех.задание с макетами присутствует. Низкий уровень работ не интересен! Мне симпатичны storenvy.com, brit.co и кое-что другое, полное описание в ТЗ. Нужны ваши ...Дизайн сайтов50 заявокЗакрыт10 лет назад