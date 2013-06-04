Разработка дизайна для интернет-магазина

Татьяна показала себя первоклассным дизайнером и смогла в проекте воплотить идею, описанную в ТЗ. Благодаря её тонкому дизайнерскому чутью, наш интернет-магазин будет именно таким, каким мы его себе представляли. Несмотря на нашу "вредность", Татьяна, со спокойной рассудительностью и настоящим профессионализмом, выжала из проекта именно то, что от неё требовалось и даже больше. С нетерпением жду дальнейшего совместного сотрудничества и рекомендую Татьяну как настоящего профессионала в сфере WEB-дизайна.