Разработка дизайна для корпоративного сайта

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок5 просмотров

Название проекта: Разработка дизайна для корпоративного сайта

Описание проекта

Описание: Нужен уникальный дизайн для корпоративного сайта, который будет отражать стиль и ценности нашей компании. Сайт должен быть современным, интуитивно понятным и адаптивным для мобильных устройств.

Требования

1. Объем работы:

• Главная страница

• Страница «О нас»

• Страница услуг (3-4 услуги)

• Контактная форма

2. Стиль и тон: Современный, минималистичный, с акцентом на визуальную составляющую. Использование корпоративных цветов.

3. Сроки: Завершить проект в течение 3 недель.

Бюджет

Бюджет: 30,000 - 50,000 рублей (открыт к обсуждению).

Примеры работ

Примеры: Пожалуйста, предоставьте ссылки на ваши предыдущие работы в веб-дизайне.

Дополнительная информация

Дополнительно: Предпочтительно использование Figma или Adobe XD. Возможность внесения правок после первой версии дизайна

Adobe XDFigmaАдаптивный дизайнДизайн сайтов
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