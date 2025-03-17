Требуется дизайнер для завершения макета сайта, направленного на владельцев бизнеса по автомобильным запчастям. Идеальный кандидат должен иметь опыт в дизайне сайтов и графическом дизайне. Основная задача — доработка существующего дизайна сайта для повышения его привлекательности и функциональности.
Разработка дизайна для корпоративного сайта
Название проекта: Разработка дизайна для корпоративного сайта
Описание проекта
Описание: Нужен уникальный дизайн для корпоративного сайта, который будет отражать стиль и ценности нашей компании. Сайт должен быть современным, интуитивно понятным и адаптивным для мобильных устройств.
Требования
1. Объем работы:
• Главная страница
• Страница «О нас»
• Страница услуг (3-4 услуги)
• Контактная форма
2. Стиль и тон: Современный, минималистичный, с акцентом на визуальную составляющую. Использование корпоративных цветов.
3. Сроки: Завершить проект в течение 3 недель.
Бюджет
Бюджет: 30,000 - 50,000 рублей (открыт к обсуждению).
Примеры работ
Примеры: Пожалуйста, предоставьте ссылки на ваши предыдущие работы в веб-дизайне.
Дополнительная информация
Дополнительно: Предпочтительно использование Figma или Adobe XD. Возможность внесения правок после первой версии дизайна
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтовнет заявокЗакрытмесяц назад
Требуется пиксельный иллюстратор для оформления страницы сайта в стиле игры. Проект предназначен для студии. Необходимы примеры работ в пиксельном стиле.Закрытмесяц назад
Требуется дизайнер для создания сайта фитнес-зала с учетом особенностей ниши. Опыт работы с аналогичными проектами обязателен. Примеры работ и прайс будут рассмотрены.Закрытмесяц назад
Ищется дизайнер для долгосрочного сотрудничества в создании сайтов. Требования: опыт работы от 2 лет, знание UX/UI дизайна, умение создавать сложную анимацию и желательно навык верстки. Идеальный кандидат — профессионал, готовый к интересным проектам.Закрытмесяц назад
- $150
Требуется веб-дизайнер для создания сайта компании, производящей огнезащитные и антикоррозионные составы. Необходим минималистичный светлый дизайн в белом и двух оттенках синего. Проект включает около 10 страниц.Закрыт20 дней назад
Разработать сайт-визитку для фотографа с легким и стильным дизайном. Уделить внимание фотографиям, минимизировав текст. Внедрить грамотную анимацию без перегруза, что подчеркнет визуальную эстетику и функциональность сайта.Закрытмесяц назад
Требуется срочное исправление старого сайта на платформе Тильда. Необходимо обновить дизайн для создания современного и привлекательного внешнего вида. Ожидаются предложения и идеи по улучшению сайта.Закрытмесяц назад
Требуется дизайнер для создания лендинга по теме фитнеса и здорового образа жизни. Проект включает адаптацию на платформе Tilda. Примеры работ и расценки будут полезны для оценки кандидатов.Закрытмесяц назад
Требуется веб-дизайнер для создания сайта-визитки в Figma, включая адаптивную мобильную версию. В отклике необходимо указать стоимость дизайна одного блока и примеры предыдущих работ для оценки квалификации.Закрытмесяц назад
- $5000
Ищется дизайнер (UX/UI) для создания дизайн-макета страницы веб-системы трекинга задач, визуально и структурно похожего на мобильное приложение Telegram для Android. Ожидается предоставление результата в формате PSD или Figma (приоритетно). Оплата за работу составляет 5 000 руб.Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт23 дня назад