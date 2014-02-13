Разработка дизайна для сайта

Требуется редизайн сайта, по мелочам. Баннеры, текстовые странички и т.п.
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Проект по разработке дизайна для навигационной компании Navigine
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