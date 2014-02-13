Разработка дизайна для сайта

Большое спасибо Ксении за выполненную работу! Во-первых, она смогла удачно вписать дизайн сайта в уже готовую цветовую схему бренда. Во-вторых, ей удалось прочувствовать концептуальные особенности нашего инновационного проекта и предложить интересные графические решения. Наконец, все работы выполнялись оперативно, и даже с учетом нескольких итераций по отдельным элементам дизайна удалось завершить разработку сайта в нужные сроки