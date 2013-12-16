Разработка дизайна для сайта

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка92 просмотра

Разработать новый дизайн для сайта http://www.zastezhkin.ru/

Нужен редизайн сайта http://www.zastezhkin.ru

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В шапке используем тематическое изображение названия "Застежкин" и контакты тел + адрес.

Размер шапки без причин не увеличивать. Всегда ставлю в приоритет первый экран..что бы в нем сразу была видна информация.

11 лет назад
seolink74
Алексей 
51 год
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Dezimona
Ника 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
49 отзывов
11 лет назад
$250
5 дней
Очередной проект выполнен на отлично. Спасибо за сотрудничество.
Спасибо за еще один совместный проект! Отличный, добросовестный заказчик. Приятное общение, гарантированная оплата. Мои наилучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

Dezimona
Ника 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
49 отзывов
11 лет назад

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