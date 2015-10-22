Разработка дизайна для сайта polimer.company

Требуется дизайн лендинга , тех задание вышлю кандидатам. Руководствоваться примечаниями в мокапе Тематика сайта – натяжные потолки Цветовая гамма – мягкие цвета и тона Изображения выбирать в соответствии с тематикой сайта Кнопки должны выглядеть, как кнопки, поля ввода как поля ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Заказ на разработку дизайна для сайта http://www.polimer.company
Вот сайт фирмы - представительство в барнауле
Ворпоративные цвета желтый и черный
Задача сделать сайт - представительство в Москве
Лого то же только с изменением региона, то есть - мосполимерстрой и не АПС а МПС и на нем в отличии от исходника не будет функционала интернет магазина.
То есть не будет корзины, а вместо кнопки купить - сделать заказ, по которой всплывающее окно с полями для детального описания заказа.
нужно отрисовать современный интересный сайт в корпоративных цветах, дерево услуг с этого сайта
хотел заострить внимание на том, что верстка должна быть адаптивной
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При верстке нужно забить несколько рубрик и подрубрик на сайт, сделать тестовый контент на значимых страницах, (обсуждаем это в разговоре).
Начинаем работать со Станиславом по предоплате 50% от суммы сделки и переговоров в скайпе, аудиозапись разговора:
https://yadi.sk/d/WZTujuLojw6uJ
Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!
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