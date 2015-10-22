Разработка дизайна для сайта polimer.company

Заказ на разработку дизайна для сайта http://www.polimer.company

Вот сайт фирмы - представительство в барнауле

Ворпоративные цвета желтый и черный

Задача сделать сайт - представительство в Москве

Лого то же только с изменением региона, то есть - мосполимерстрой и не АПС а МПС и на нем в отличии от исходника не будет функционала интернет магазина.

То есть не будет корзины, а вместо кнопки купить - сделать заказ, по которой всплывающее окно с полями для детального описания заказа.

нужно отрисовать современный интересный сайт в корпоративных цветах, дерево услуг с этого сайта

хотел заострить внимание на том, что верстка должна быть адаптивной

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При верстке нужно забить несколько рубрик и подрубрик на сайт, сделать тестовый контент на значимых страницах, (обсуждаем это в разговоре).

Начинаем работать со Станиславом по предоплате 50% от суммы сделки и переговоров в скайпе, аудиозапись разговора:

https://yadi.sk/d/WZTujuLojw6uJ

Надеюсь на долгосрочное сотрудничество!