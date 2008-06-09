Разработка дизайна для сайта веб-студии

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен13 заявок1038 просмотров
#1$

Нужно создать креативный и стильный дизайн для сайта ВЕБ-СТУДИИ.

Нужно сделать лишь макет в формате PSD и всё.

Система оплаты:

Вы высылаете нам скриншот, если он нам нравится - мы отправляем вам деньги, далее вы присылаете нам PSD.

Логотип в приложении.

Результаты работ слать на [email protected]

17 лет назад
Player666
40 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Победитель конкурса

Za--To
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
Сделал отличный, креативный дизайн, работа выполнена в срок - профессионал, продолжаем с ним работать!
Рекомендую Александра, как отличного заказчика, четко ставит задачу, всегда на связи. Сотрудничеством остался очень доволен, будем работать и дальше.

Заявки фрилансеров

Za--To
Борис 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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