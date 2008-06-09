Разработка дизайна для сайта веб-студии

# 1 — $

Нужно создать креативный и стильный дизайн для сайта ВЕБ-СТУДИИ.

Нужно сделать лишь макет в формате PSD и всё.

Система оплаты:

Вы высылаете нам скриншот, если он нам нравится - мы отправляем вам деньги, далее вы присылаете нам PSD.

Логотип в приложении.

Результаты работ слать на [email protected]