Разработка дизайна для веб-сервиса

Необходимо нарисовать красивый и продуманный дизайн для веб сервиса. Тематику напишу при личном общение..

Главная страница в виде landing page Страница приложения (сделать примерно до 10 иконок) и далее там буду чисто поля для заполнения информации. Вход / Регистрация / Личный кабинет.

Более подробно будет в ТЗ. Всего до 20 страниц необходимо будет оформить.

От вас примерная стоимость и сроки.

Очень важно что бы вы не использовали бесплатные решения, например не понятные изображения с Интернет, все изображения должны быть куплены на фотостоках, как и иконки - если вы сами их не разработаете. Оплачивать буду я, вы мне только список предоставите что вам нужно что бы создать крутой дизайн!