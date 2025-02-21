Разработка дизайна для веб-сервиса

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Необходимо нарисовать красивый и продуманный дизайн для веб сервиса. Тематику напишу при личном общение..

  1. Главная страница в виде landing page

  2. Страница приложения (сделать примерно до 10 иконок) и далее там буду чисто поля для заполнения информации.

  3. Вход / Регистрация / Личный кабинет.

Более подробно будет в ТЗ. Всего до 20 страниц необходимо будет оформить.

От вас примерная стоимость и сроки.

Очень важно что бы вы не использовали бесплатные решения, например не понятные изображения с Интернет, все изображения должны быть куплены на фотостоках, как и иконки - если вы сами их не разработаете. Оплачивать буду я, вы мне только список предоставите что вам нужно что бы создать крутой дизайн!

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webmaker000
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