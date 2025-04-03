Разработка дизайна для вебсайта Торгового робота

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрытнет заявок4 просмотра

Создание дизайна под одностраничный лендинг сайта для продаж торгового робота. Пожелания по дизайну изложены детально в фигме (https://www.figma.com/board/KjShoJcONzFTqo9kVwY2Nu/Untitled?node-id=0-1&t=oi62aZZ3WKmDI92s-1). Дизайн предполагает собой 9-10 блоков, а так же модальное окно заявки.  

FigmaДизайн лендингов
месяц назад
guest_1743139446948
месяц в сервисе
Был
20 дней назад

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