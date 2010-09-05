Разработка дизайна флеш сайта

$250
Дизайн сайтовЗакрыт7 заявок155 просмотров
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Разработка дизайна Флеш сайта (строительная организация)

Необходимо разработать дизайн макет Флеш сайта.

Сайт организации, которая занимается строительством на нефтеперерабатывающем заводе.

Разделы сайта:

-главная(должна быть красивая флешка )

-о компании

-вакансии

-наши проекты (галерея проектов с описанием )

Срок на разработку главной страницы и дизайн-концепции сайта 3-4 дня.

13 лет назад
Atoll-it
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад