Разработка дизайна Landing Page

Дизайн сайтовЗавершен1 заявка284 просмотра
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Требуется профессиональная разработка дизайна для Landing Page. Все подробности в ЛС.

3 года назад
IG-M
34 годаБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
alexeybychkov
38 летБеларусь
10 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$300
5 дней
Спасибо за очередной крутейший дизайн! Обязательно рекомендую тем, кто ценит свое время и деньги :)
Супер заказчик! :) Отлично подготовленные прототипы, понятные хотелки, всегда на связи. Быстрая оплата! Всем рекомендую поработать с Игорем! 🚀