Разработка дизайна Лендинга с паралакс эффектом

Всем привет! Необходимо разработать дизайн лендинга с паралакс эффектом - лендинг посвящен организации праздников ( видео, фото, детские праздники и тд ) Блок - схема прикреплена! Направления деятельности несколько, поэтому необходимо разработать одну типичную главную, после утверждения которой надо будет предложить еще 3 вариации цветовой гаммы, и некоторых мелочей в макете, в том числе для каждого направления своя подложка со своим паралакс эффектом.

В итоге должно получится 4 страницы (типичные, блок схема прикреплена) каждая из которых в разной цветовой гамме + свой паралакс эффект для каждой страницы ( пример необходимого и понравившегося эффекта ниже )

примеры стиля дизайна :

1. http://ru.depositphotos.com/lightbox/wedding-6110343.html

2. http://ru.depositphotos.com/34410923/stock-illustration-wedding.html

примеры паралакс эффекта :

1. http://stephband.info/jparallax/demos/index.html

2. http://ianlunn.co.uk/plugins/jquery-parallax/

ВНИМАНИЕ !!! - ОБЯЗАТЕЛЬНО указывайте цену и сроки