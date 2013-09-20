Разработка дизайна одностраничного сайта

Нужен дизайнер для внесения изменений и доработки приложения вконтакте: vk.com/podomam_rent Первое, что надо будет сделать – продумать и сделать макеты добавления сообщения в несколько шагов (сейчас сделано в один шаг). Далее – немного переработать ленту новостей. Сделать завлекающее ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) На основе ТЗ и требований к дизайну подготовить 3 варианта концепции дизайна
2) Внести доработки
3) Подготовить материалы для верстки (формат psd)
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