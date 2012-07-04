Требуется шаблон интернет-магазина на CMS Wordpress. Тематика красита и здоровье
Разработка дизайна официального портала
Разработка дизайна официального портала муниципального образования город Каменск-Уральский.
Создать дизайн для:
• Официального портала Администрации города Каменска-Уральского, а именно:
1) Главная страница,
2) Второстепенные страницы.
• Официального портала Городской Думы города Каменска-Уральского, а именно:
1) Главная страница,
2) Второстепенные страницы.
• Предприятий города, а именно:
1) Главная страница,
2) Второстепенные страницы.
• Личного кабинета пользователя;
• Панели администратора.
А также настроенный редактор CKEditor 3.6.3 и модуль макетов.
Дизайны должны быть разработаны с использованием единой архитектуры, но с применением различимых цветовых решений.
Дизайн панели администратора, должен создан с применением jQuery UI или Twitter Bootstrap.
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