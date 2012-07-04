Разработка дизайна официального портала

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт15 заявок167 просмотров

Разработка дизайна официального портала муниципального образования город Каменск-Уральский.

Создать дизайн для:

• Официального портала Администрации города Каменска-Уральского, а именно:

1) Главная страница,

2) Второстепенные страницы.

• Официального портала Городской Думы города Каменска-Уральского, а именно:

1) Главная страница,

2) Второстепенные страницы.

• Предприятий города, а именно:

1) Главная страница,

2) Второстепенные страницы.

• Личного кабинета пользователя;

• Панели администратора.

А также настроенный редактор CKEditor 3.6.3 и модуль макетов.

Дизайны должны быть разработаны с использованием единой архитектуры, но с применением различимых цветовых решений.

Дизайн панели администратора, должен создан с применением jQuery UI или Twitter Bootstrap.

BootstrapjQuery
13 лет назад
LopatinaEvgenia
Евгения 
34 года
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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