Небольшое ТЗ во вложении, для разработки желательно наличие Iphone
Разработка дизайна. Приватно для Молокова Максима
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