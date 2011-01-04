Разработка дизайна сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт36 заявок494 просмотра

Требуется разработать полный дизайн сайта, логотип фирмы имеется.

Доработка каждолй страницы с описанием как работать на сайте, чтоб было понятно для обычного обывателя.

www.ekim.ru

14 лет назад
ekim78
Роман 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранные исполнители

stas_0n
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$150
7 дней
magnet
Мээээ 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад
$80
2 дня
studioprojectx
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Dia_b
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$100
5 дней
WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
$80
5 дней
action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$100
4 дня

Заявки фрилансеров

stas_0n
38 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
magnet
Мээээ 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
10 отзывов(-2)
14 лет назад
studioprojectx
37 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
Dia_b
44 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
WebMatrix
Ирина 
39 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
14 лет назад
action-studio
Елена 
41 год
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад

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