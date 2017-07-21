Разработка дизайна сайта

Нужно сделать дизайн страницы для настольных компов и мобильных. Страницы заказа и страницы благодарности. Очень грубо, что нужно видеть - dj вложенном файле. От Вас нужно - будет материалы готовые к верстке. Общая концепция работа на мешках ...
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Нужно разработать дизайн веб-сайта. Все подробности в лс.
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