Разработка дизайна сайта

Нужен дизайн сайта+вёрстка, с изюменкой :) Сайт с уклоном под игру Counter-Strike + контент www.youcs.ru Подбробнее о дизайне обсудим в ICQ или Скайпе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Итак, нужно разработать дизайн сайта - главная и второстепенные страницы, и все требуемые отличающиеся от стандартов страницы по ТЗ (формы, таблицы, иконки и пр.). Есть утвержденное ТЗ.
Оцениваю портфолио и высылаю ТЗ по требованию, дизайн главной нужно предоставить вечером воскресенья.
Предоплата возможна 30% по webmoney с протекцией. День просрочки оговоренных сроков - 5%.
Интересует предлагаемая вами цена вопроса, и ваше портфолио, так что жду каментарии.
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