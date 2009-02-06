Разработка дизайна сайта

Итак, нужно разработать дизайн сайта - главная и второстепенные страницы, и все требуемые отличающиеся от стандартов страницы по ТЗ (формы, таблицы, иконки и пр.). Есть утвержденное ТЗ.

Оцениваю портфолио и высылаю ТЗ по требованию, дизайн главной нужно предоставить вечером воскресенья.

Предоплата возможна 30% по webmoney с протекцией. День просрочки оговоренных сроков - 5%.

Интересует предлагаемая вами цена вопроса, и ваше портфолио, так что жду каментарии.